FC St. Pauli: Das ist der Spielplan für die Saison 2023/24

Hinrunde

Noch nicht genau terminiert:

05.11.2023 (So) - SV Elversberg : FC St. Pauli 12.11.2023 (So) - FC St. Pauli : Hannover 96 26.11.2023 (So) - Hansa Rostock : FC St. Pauli 03.12.2023 (So) - FC St. Pauli : HSV 10.12.2023 (So) - VfL Osnabrück : FC St. Pauli 17.12.2023 (So) - FC St. Pauli : SV Wehen Wiesbaden

Rückrunde

21.01.2024 (So) - FC St. Pauli : 1. FC Kaiserslautern

28.01.2024 (So) - Fortuna Düsseldorf : FC St. Pauli

04.02.2024 (So) - FC St. Pauli : SpVgg Greuther Fürth

11.02.2024 (So) - 1. FC Magdeburg : FC St. Pauli

18.02.2024 (So) - FC St. Pauli : Eintracht Braunschweig

25.02.2024 (So) - Holstein Kiel : FC St. Pauli

03.03.2024 (So) - Schalke 04 : FC St. Pauli

10.03.2024 (So) - FC St. Pauli : Hertha BSC

17.03.2024 (So) - 1. FC Nürnberg : FC St. Pauli

31.03.2024 (So) - FC St. Pauli : SC Paderborn

07.04.2024 (So) - Karlsruher SC : FC St. Pauli

14.04.2024 (So) - FC St. Pauli : SV Elversberg

21.04.2024 (So) - Hannover 96 : FC St. Pauli

28.04.2024 (So) - FC St. Pauli : Hansa Rostock

05.05.2024 (So) - HSV : FC St. Pauli

12.05.2024 (So) - FC St. Pauli : VfL Osnabrück

19.05.2024 (So), 15:30 Uhr - SV Wehen Wiesbaden : FC St. Pauli