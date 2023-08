Sonntag ab 18 Uhr: Die Rockstar-Radioshow mit Hannes Braun

Wenn sich einer im Musikbusiness auskennt, dann Hannes Braun. Die meisten kennen ihn vermutlich dank seiner Band Kissin' Dynamite, mit der er im Jahr 2007 ausgezogen ist, den ganzen neumodischen Musikern (und Musikfans) das Rocken zu lehren. Während viele von uns mit 16 damit beschäftigt waren, die Pubertät irgendwie zu überstehen, schlug Hannes mit seiner Band und ihrem Debütalbum Steel of Swabia 2008 ein wie ein schwäbischer Dampfhammer.

Wilde Mähnen, wilde Gitarren und Stadionrock made in Burladingen und Münsingen (in der Nähe von Stuttgart): Das sind Kissin' Dynamite - doch Hannes Braun ist auch darüber hinaus überaus aktiv. Als Songwriter und Produzent hat er schon mit vielen Künstlern aus den verschiedensten Genres gearbeitet, z.B. mit Hämatom und Beyond the Black, aber auch für das Musical "Käpt'n Blaubär". Zunächst bei Elephant Music, seit 2020 hat Hannes mit Südland Music seine eigene Produktionsfirma.

Ein musikalisches Multitalent also, der garantiert wahnsinnig viele gute Geschichten von auf, hinter und neben der Bühne zu erzählen hat - und wir freuen uns sehr, dass er diese Backstage Stories ab sofort mit der ganzen Rock Community teilt!

Auch Hannes freut sich auf euch: